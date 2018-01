Lulu Santos muda visual e aparece de cabelos vermelhos

. Foto: Wilton Junior / Estadão

Lulu Santos, cantor e jurado do programa The Voice, inovou o visual e surpreendeu os seus fãs e seguidores na última quarta-feira, 22.

Conhecido pelo visual platinado, Lulu resolveu pintar os cabelos. Mas nada de castanho, preto, ou acaju. A cor escolhida foi... vermelho!

Porém, não é a primeira vez que o cantor usou a tinta. No começo do milênio, chegou a fazer diversos shows com os fios avermelhados.

Confira abaixo como ficou o visual do cantor.

Por-do-Selfie Uma publicação compartilhada por £uX D' £uXe (@lulusantosoficial) em Mar 22, 2017

Uma publicação compartilhada por £uX D' £uXe (@lulusantosoficial) em Mar 23, 2017

