Luiza Brunet processa Facebook depois de ser atacada por fakes nas redes sociais

Foto: Denise Andrade/AE

Luiza Brunet entrou com um processo contra o Facebook para que a rede social disponibilize dados cadastrais, registros e identifique os responsáveis pela criação de perfis que passaram a atacá-la com comentários ofensivos no Instagram.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, a ex-modelo quer tentar acabar com os ataques que tem recebido de perfis fakes desde que decidiu denunciar seu ex-namorado, o empresário Lírio Parisotto.

O processo foi aberto no início do mês e corre na 21ª Vara Cível de São Paulo e o Facebook já foi notificado pela justiça.

No processo que move contra Lírio, Luiza anexou um vídeo onde Lírio Parisotto aparece seminu deitado na cama do apartamento dele no Plaza Residence, em Nova York, após supostamente ter sido agredida.