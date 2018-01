Luiza Brunet diz ter sido espancada por Lírio Parisotto

Foto: Divulgação/Globo

A modelo e atriz Luiza Brunet abriu o jogo sobre o fim de seu relacionamento com o empresário Lírio Albino Parisotto. Em entrevista à coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, ela revelou ter sido espancada pelo ex-namorado na madrugada do dia 21 de maio.

O E+ tentou contato com a modelo e com o empresário para comentarem o caso, mas ambos não foram encontrados.

Segundo o relato de Luiza, eles estavam em Nova York por conta de uma premiação, e ela teve que voltar às escondidas após sofrer uma série de agressões, iniciada por um momento de exaltação de Lírio. Enquanto jantavam em um restaurante com amigos, o empresário se enfureceu ao ser questionado se iria a uma exposição de fotos. Ele teria dito que não, pois da última vez havia sido confundido com Armando, ex-marido da modelo. A partir de então, ele se manteve em total descontrole.

"Fui para Nova York acompanhá-lo para o evento Homem do Ano. Saímos do restaurante e pegamos um Uber. Ao chegar ao apartamento, ele me deixou dentro do carro e subiu", disse Luiza ao jornal.

Ela diz ter subido para o apartamento logo na sequência e se deparou com Lírio já de roupão assim que entrou na residência. Luiza afirma que ele iniciou uma série de agressões verbais e, em seguida, a acertou com um soco no olho e lhe disparou uma sequência de chutes. No relato, ainda consta que o empresário a teria imobilizado e quebrou quatro de suas costelas. O fim da tortura acabou quando a modelo ameaçou gritar pelo concierge. Ela teria conseguido escapar e se trancou no quarto até a manhã do dia seguinte, quando retornou ao Brasil.

"Eu sempre tive uma família estruturada e sempre fui discreta em minha vida pessoal. É doloroso aos 54 anos ter que me expor dessa maneira. Mas eu criei coragem, perdi o medo e a vergonha por causa da situação que nós, mulheres, vivemos no Brasil. É um desrespeito em relação à gente. O que mais nos inibe é a vergonha. Há mulheres com necessidade de ficar ao lado do agressor por questões econômicas, porque está acostumada ou mesmo por achar que a relação vai melhorar", relatou à publicação.

No dia 8 de junho, Luiza publicou em seu Instagram a imagem de uma mulher com hematomas e incentivou as mulheres a denunciarem as agressões sofridas.

Bom dia ! Está é a Clássica foto sofrida por muitas mulheres no Brasil. Não tenha medo de fazer denúncia 180 #delegaciadamulher#procuradoriageraldesaopaulo . Esta é uma campanha que vou abraçar ! Ajudar mulheres a perder o medo. #falesemedo está pode ser a sua foto pode ser a minha foto. Uma foto publicada por Luiza Brunet ❤️ (@luizabrunet) em Jun 8, 2016 às 3:57 PDT

Entre idas e vindas, Luiza Brunet e Lírio Parisotto ficaram juntos por cinco anos. Antes deste relacionamento, a modelo foi casada com o empresário argentino Armando Fernandez, com quem teve os filhos Yasmin e Antônio.