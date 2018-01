Luiza Brunet apresenta vídeo de Lírio Parisotto seminu como prova de agressão

Foto: Reprodução/Globo

Luiza Brunet filmou o empresário Lírio Parisotto seminu, deitado na cama do apartamento dele no Plaza Residence, em Nova York, após supostamente ter sido agredida.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, o vídeo foi apresentado ao Ministério Público de São Paulo pela ex-modelo com a intenção de produzir provas contra seu ex.

Nas imagens, Lírio aparece deitado na cama, Luiza chega com o celular, ele se cobre com um roupão e fica observando a ex enquanto ela diz:

"Esse é o Lírio Parisotto pelado. Acabou de me encher de porrada. Por quê? Porque é um idiota! Esse moço aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o Lírio Parisotto. Me bateu hoje, me bateu outras vezes e me bateu hoje de novo por causa da ex-mulher dele, né? A dona Tânia. Hoje, uma hora da manhã. São uma hora da manhã. Esse senhor me bateu. Não me bateu? Me bateu, Lírio?", pergunta Luiza.

Lírio continua calado e só observa Luiza filmando. "Tá vendo, ó! Ó o nível". O vídeo todo tem 39 segundos.

O Ministério Público Federal considerou as imagens pouco relevantes, pois em nenhum momento Lírio Parisotto parte para cima da ex-modelo. Para os investigadores, as cenas mostram apenas o clima de tensão em volta do casal.

O empresário bilionário foi denunciado formalmente nessa segunda-feira, 25. Ele pode ser condenado por lesão corporal leve e também por lesão grave, pois em dezembro do ano passado, em outra briga, ela teria quebrado um dedo de Luiza, que a deixou impedida de trabalhar.

Lírio diz em sua defesa que sua ex sempre foi agressiva e ele somente tentava contê-la. Em certa ocasião, Luiza teria jogado um copo de vidro nele, provocando um corte em sua perna.