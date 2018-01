Ludmilla tenta 'escapar' de fãs na praia e vira piada na internet

. Foto: Reprodução/ Instagram

Em uma praia privada no Rio de Janeiro na última segunda-feira, 26, Ludmilla foi abordada por pessoas que, a seu ver, eram suspeitas. Com medo de ser assaltada e de levarem seu colar, ela negou sua identidade e disse que se chamava Katia. Irritados com a cantora, que se negou a tirar fotos, eles a xingaram.

A funkeira postou um vídeo em seu Facebook se justificando: "eles disseram que iam fazer arrastão e eu fiquei com medo". Ludmilla foi criticada por não querer falar com fãs, no entanto, ela mostrou registros seus falando com 'fãs de verdade', como ela os caracterizou.

"Eu tive que falar que eu era Katia porque eles queriam fazer arrastão comigo, aí foi isso, tive que faze a louca", disse. A cantora ainda brincou e cantou "A Katia sou eu", em referência a uma música de seu novo álbum.

Como sempre, a internet não perdoou e fez várias brincadeiras com a cantora:

hoje eu to só a ludmilla falando que é a katia pic.twitter.com/Mo4vvioP6T — xodó do magrelinho (@pqpezzini) 27 de dezembro de 2016

Primeiro MC Beyonce, depois MC Ludmila, agora MC Katia... Gente!! @Ludmilla parece a galera criando várias contas da Netflix e do Uber. — Massafera BR (@GraziMassaferal) 27 de dezembro de 2016

Expressão: "Fazer a Katia" Criador: Ludmila Seu uso: Fugir de situações complicadas, encontros indesejáveis etc. — Little Ti (@tiaguices) 27 de dezembro de 2016

"Filha você passou a noite inteira vendo série?" "Oi?" "Filha eu não acredito..." "Que filha o que meu nome é Katia" — Grey's as br tweets (@greysasbrtweets) 27 de dezembro de 2016

