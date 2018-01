Ludmilla se revolta ao ver Amin Khader em sua festa de aniversário e causa saia justa

Ludmilla se mudou para um apartamento na Barra da Tijuca. Foto: Reprodução|Instagram

Ludmilla se negou a dar entrevista para Amin Khader em sua festa de aniversário na última segunda-feira, 25.

De acordo com o colunista Leo Dias, a funkeira chegou ao local em uma limusine e já viu o humorista da Record lhe esperando.

Nesse momento, Amin, que tem o quadro A Hora da Venenosa, no Balanço Geral, perguntou: "Podemos gravar, Ludmila?". E a cantora respondeu sem pensar duas vezes: "Não, você fala mal de mim e agora quer que eu fale com você?".

Diante de tal constrangimento, o repórter deixou o local no mesmo instante com sua equipe. Até mesmo uma foto com o bolo de aniversário de Ludmilla que ele havia postado em suas redes sociais foi apagada.

Algumas pessoas que presenciaram a saia justa, segundo o jornal Extra, disseram que Ludmilla precisava "calçar as sandálias da humildade".

Procurado, Amin disse que não entendeu o motivo da revolta da funkeira. "A festa estava divina, maravilhosa. Fomos bem tratados, só não entendi a razão por que ela não quis falar com a gente, pois éramos convidados da assessoria de imprensa dela. Ela disse que não falaria com a gente porque a gente inventava notícias falsas sobre ela. Estou à disposição para saber o que aconteceu. Continuo sendo fã. Ela é uma boa cantora e eu gosto muito das músicas dela", finalizou.

Leia também no E+:

Morre aos 75 anos o ator Umberto Magnani

Fora da TV há três anos, apresentadora busca melhores dias na internet