Ludmilla e Rihanna se encontram em Paris; veja

A cantora Ludmilla está na cidade francesa de Paris, onde aproveitou para curtir o desfile de uma coleção de roupas da Puma, assinado por Rihanna. No evento, se encontrou com a própria estrela internacional e fez questão de registrar o momento com uma foto.

"Cada dia mais fã! É muita luz pra uma pessoa só! E a coleção está incrível!", publicou Ludmilla em sua conta no Instagram.

A brasileira também aproveitou para tietar o rapper Future, com quem tirou outra foto.

