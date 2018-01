Ludmilla processa Val Marchiori por comentários racistas

Ludmilla vai processar Val Marchiori Foto: Reprodução|Instagram

Ludmilla está processando Val Marchiori após a socialite ter ofendido a funkeira com um comentário feito durante o carnaval.

Val, que na ocasião comentava os bastidores da folia em uma especial da Rede TV!, disse que a cantora tinha "cabelo de Bombril".

Segundo o jornal O Dia, Ludmilla entrou com uma ação contra a socialite pedindo reparação de danos morais causados por injúria racial. O processo corre na 3ª Vara Cível da Comarca da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

Wanderley Moreira da Costa, advogado da cantora, explicou: "Minha cliente foi ofendida em um meio de comunicação de massa que é a TV. Caberia até uma ação criminal, mas Ludmilla resolveu deixar de lado. Mas é claro que a gente espera pela condenação da Val."

Na última semana, a Justiça expediu a primeira notificação para Val Marchiori, no entanto, a data da primeira audiência ainda não foi definida.

Val, que esta de férias na Europa, não foi encontrada para comentar o caso.

