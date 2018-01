Ludmilla participará do programa de Anitta para acabar com boatos de briga

Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Anitta resolveu colocar um ponto final na história de que ela e a funkeira Ludmilla estariam brigadas: "fizeram uma fofoca comigo e com a Ludmilla. Para acabar com isso, ela vai estar no meu programa na segunda semana", contou Anitta em entrevista ao site Notícias da TV , referindo-se ao Música Boa Ao Vivo, seu programa no Multishow que estreia hoje às 20h30.

A história de que as duas estariam brigadas surgiu no jornal Extra, quando disse que Ludmilla seguia Anitta em redes sociais e até lhe desejou feliz aniversário, mas acabou não sendo convidada para sua festa no último fim de semana, e então decidiu chamar amigos e fazer um grande churrasco na sua casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Para conter o boato, Anitta chegou a mostrar uma mensagem enviada para Ludmilla via Whatsapp, onde a convidava para sua festa. "Os amigos que não vieram porque estavam trabalhando, amo vocês assim mesmo.", comentou.

