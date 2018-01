Ludmilla é sondada para assumir posto de rainha de bateria em escola carioca

A cantora poderá assumir o posto de rainha de bateria da União da Ilha no carnaval de 2017. Foto: Reprodução/Instagram

Ludmilla poderá assumir o posto de rainha de bateria da União da Ilha no carnaval de 2017.

O nome da funkeira foi levantado pelo fato dela ter morado no bairro da zona norte do Rio de Janeiro, onde fica a escola de samba.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, Aline Riscado teria oferecido dinheiro para ocupar o posto de rainha da escola. No entanto, a direção da União da Ilha não tomou nenhuma decisão.

O nome de Ludmilla vem à tona depois da cantora se mudar para um apartamento na Barra da Tijuca para cessar de vez os problemas com uma vizinha que reclamava das suas festas. Ela decidiu se mudar para viver sozinha em um imóvel de frente para o mar.

A mansão onde morava na Ilha do Governador ficou para sua mãe e sua irmã. No entanto, a assessoria de imprensa da cantora garante que o motivo da mudança foi profissional.

"Os ensaios começaram a ficar muito intensos e para que ela pudesse descansar, resolveu se mudar para um apartamento na Barra para facilitar a logística", disse a assessoria de imprensa de Ludmilla.