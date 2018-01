Ludimilla é alvo de comentário ofensivo e vai parar em delegacia

Foto: Reprodução|Instagram

A cantora Ludimilla se envolveu em nova confusão neste sábado, 31. Depois de ter sido abordada por fãs no início da semana e escondido a identidade (ela disse que se chamava Kátia), o problema desta vez foi um comentário ofensivo dirigido a ela.

Segundo um fotógrafo do Ego que estava no local, a cantora desembarcou no aeroporto de Florianópolis e posava para fotos com fãs quando uma mulher passou por ela e a xingou de 'nega safada'. Ludmilla teria 'ido para cima' para tirar satisfações. A confusão resultou na ida da cantora para a delegacia.

Ainda segundo o portal, a assessoria de imprensa de Ludmilla afirmou que ela prefere não comentar o assunto.