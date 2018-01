Luciano Huck teria feito propostas para ser tema de samba-enredo em 2018

Assessoria de Luciano Huck negou que o apresentador tenha feito qualquer proposta. Foto: Silvana Garzaro/ESTADÃO

Muitos artistas já foram enredo de escola de samba: Silvio Santos, Roberto Carlos, Xuxa, Pelé, Ivete Sangalo e tantos outros. Segundo informou a coluna Radar Online, da revista Veja, o apresentador Luciano Huck também quer ser tema de desfile de carnaval.

Salgueiro e Mangueira teriam recebido propostas do global, que também é cogitado na carreira política em 2018. Ao E+, Huck negou que tenha feito qualquer oferta às escolas.

Procurada pelo E+, a assessoria do Salgueiro confirmou que um emissário do apresentador ofereceu R$ 6 milhões para que ele se tornasse enredo da agremiação. A proposta teria sido feita ao presidente da escola de samba, que a recusou, pois o tema não combinaria com o momento da escola. Além disso, a escola afirma que o tema da Salgueiro para o próximo carnaval já está definido e deve ser anunciado no próximo domingo, 14.

Já o presidente da Mangueira, Francisco de Carvalho, afirmou que Huck não procurou a escola em nenhum momento, apesar de ser declaradamente torcedor da Mangueira. Segundo Chiquinho, como é conhecido na comunidade verde e rosa, as informações não têm fundamento.

O diretor argumentou que a escola não poderia homenagear Huck no ano que vem, já que recentemente fez um enredo na mesma linha, sobre a cantora Maria Bethânia. “Seria ótimo ter o Luciano como enredo, ele é nosso amigo, tenho profundo respeito. Mas não vai acontecer agora”, disse.