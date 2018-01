Luciano Huck socorre mulher que cortou os pulsos para chamar sua atenção

Huck ajudou a socorrer mulher Foto: Reprodução

Participando de uma gravação em Fortaleza, no Ceará, o apresentador Luciano Huck interrompeu o trabalho para ajudar a socorrer uma mulher na tarde de terça-feira, 22. De acordo com informações veiculadas por colunistas e pela imprensa local, a mulher teria cortado os pulsos para chamar a atenção do apresentador.

Leia também: Suposta fatura de Luciano Huck vaza e internet vai à loucura

Segundo informações da assessoria de comunicação da Globo, a mulher ultrapassou a grade de isolamento e, ao ser interceptada pelos profissionais de segurança que estavam no local, pediu para se aproximar de Huck, que autorizou. Ao se dirigir ao apresentador, ela estava com o pulso cortado e acabou desmaiando. O portal R7 chegou a publicar que a mulher teria dito que Huck não dava atenção para ela e nunca consertou seu carro nem sua casa.

"Ela foi prontamente socorrida pela equipe médica que acompanhava a gravação e encaminhada para o Hospital Frotinha Parangaba Maria José Barroso, onde recebeu os primeiros cuidados, e, em seguida, levada ao Instituto Dr. José Frota", diz a nota divulgada pela Globo. O incidente aconteceu no bairro Novo Mondubim, periferia de Fortaleza. A mulher já teve alta do hospital.

O apresentador do “Caldeirão do Huck” estava na capital cearense para entregar a nova estrutura de uma escola de música. Huck também visitou a comunidade do Titanzinho, onde estão os surfistas de Fortaleza.