Lucas Lucco e Biel postam foto sem camisa e deixam fãs malucas

Lucas Lucco e Biel malharam juntos e postaram foto nas redes sociais Foto: Reprodução|Instagram

Os cantores Lucas Lucco e Biel têm malhado juntos há algum tempo e decidiram publicar nas redes sociais uma foto pós treino que arrancou suspiros de suas seguidoras.

Ambos sem camisa e exibindo seus corpos sarados, Lucas e Biel disseram, respectivamente, em seus perfis: "Fechando com meu irmão" e "Aprendizado hoje com o irmãos Lucas Lucco".

Não demorou muito para as seguidoras deles usarem adjetivos como "gatos", "gostosos", "delícias", "lindos" e "perfeitos".

Aprendizado hoje com o irmão @lucaslucco no @cfp9! Fechando o cf mais uma vez, hein @munhoz.b! Uma foto publicada por Melhor assim. (@biel) em Abr 14, 2016 às 8:23 PDT

Algumas até se candidataram ao posto de namorada, principalmente de Biel, que recentemente confirmou que está solteiro após terminar o relacionamento com a blogueira Flávia Pavanelli.

Em conversa com o site Ego, Flávia deu mais detalhes do fim desse curto romance: "Acabou mesmo, mas continuamos amigos. Durou pouco a partir do momento que assumimos, mas já estávamos juntos antes. Muita gente ficou surpresa com o começo e com o fim, mas é a vida. Decidimos juntos, vimos que não estava dando muito certo, que as agendas não batiam, e que era melhor terminar".

Já Lucas Lucco está curtindo a vida de solteiro sem parecer querer nenhum tipo de compromisso. Após ser visto aos beijos no mês passado com a estudante de medicina Mariana Queiroz, o cantor foi flagrado em clima de romance essa semana com a modelo Paula Monnerat, de 22 anos.

Leia também no E+:

Xuxa grava participação especial em longa do Porta dos Fundos

Thaila Ayala comemora aniversário em Los Angeles com Bruna Marquezine