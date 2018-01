Lucas Lima relembra conversa emocionante entre Wanessa Camargo e Sandy

Sandy e Wanessa camargo são 'rivais'? Lucas Lima, marido de Sandy, relembrou momento das duas para desmentir esses boatos. Foto: Globo/Raquel Cunha | Globo/Ramón Vasconcelos

Wanessa Camargo foi uma das participantes do Tamanho Família do último domingo, 25, junto com seu pai Zezé di Camargo e sua família. Lucas Lima, que toca na banda do programa e é casado com Sandy, aproveitou a presença da cantora para desmentir que sua mulher e Wanessa seriam rivais.

"Eu queria falar de uma história da Wanessa que me marcou muito. Um dia a gente estava em uma festa, eu e minha esposa. E aí eu sai da mesa e quando voltei as duas estavam conversando muito perto uma da outra. Quando cheguei, minha esposa estava limpando as lágrimas. Daí eu disse: 'O que aconteceu?'. Então a Wanessa me segurou e disse: 'Olha eu quero te falar uma coisa, tudo isso que você já leu, tudo que falaram, nada disso saiu da minha boca'", relembrou Lima.

"Para mim, particularmente, foi muito especial. Usaram essa história minha com a Sandy de rivalidade. E meu pai é testemunha: o que eu fazia quando era criança o tempo todo? [Ficava] imitando Sandy e Junior. Eu fiquei magoada, porque eu sempre fui muito fã dessa menina, da sua mulher, que é linda, que é uma princesa. Então eu falei para ela: 'Eu gosto tanto de você. Agora eu quero me aproximar, porque eu sempre fui muito tua fã'. E eu acho ela linda e sempre achei", disse Wanessa.

Assista ao momento no site da Globo.