Luana Piovani se enfurece com notícia sobre o fim do casamento com Pedro Scooby

A atriz Luana Piovani não gostou de ver seu nome estampado na imprensa por causa do fim de seu casamento de cinco anos com o surfista Pedro Scooby. Embora ela não tenha desmentido a notícia, usou seu Instagram para dizer que a curiosidade em torno de sua vida privada era leviana.

"Hoje tive um dia tão turbulento por conta de fofocas que nem consegui postar mais fotos de ontem. Que saco!

Como pode um imbecil conseguir, sabe Deus da onde, informações levianas e notificar uma atitude dessa dimensão?? Quando a palavra RESPEITO terá sentido na vida desses energúmenos? Quando a ética estará presente na vida profissional de supostos jornalistas? Mas enquanto isso nao acontece, já decido que pessoas próximas a mim que se relacionam com esse tipo de 'profissional' já não mais serão próximas a mim. E que num próximo tropeço qualquer, aqueles olhos saltados finalmente saiam de órbita, caiam no chão e se misturem ao estrume que circunda esses seres tão pouco evoluídos. A evolução e as boas escolhas só nos amadurecem e nos fazem mais fortes. Graças a Deus!", escreveu ela na rede social.

Na foto, Luana aparece com um grupo de amigos. Ela, que publicava quase que diariamente uma imagem ao lado de Pedro Scooby, interrompeu seu hábito no dia 20 de julho. Desde então, o surfista não dá as caras no perfil da atriz.

Scooby, que não publica fotos ao lado de Luana desde o dia 17 de julho, também se manifestou sobre o caso em seu perfil no Instagram. "os fofoqueiros, o que acontece entre nós, diz respeito somente a nós! Aos que se preocuparam, obrigado pelo carinho!", escreveu.