Luana Piovani recorre a filosofia africana para superar fim do casamento

Luana Piovani tem três filhos com o surfista Pedro Scooby Foto: Reprodução

A atriz Luana Piovani está contando com a ajuda do Ubuntu, filosofia africana que trata de solidariedade e conexão entre as pessoas, para conseguir superar o fim do seu casamento com o surfista Pedro Scooby. Luana está postando diariamente nas redes sociais conselhos que foram retirados de uma caixinha do Ubuntu.

Olhaí... ?????????????? #sampa?? #gratidao???????????? #ubuntu?? Boa semana mundaaaoo?????? Uma foto publicada por Luana Piovani (@luapio) em Ago 21, 2016 às 8:59 PDT

A da frente acabei de tirar, a da direita era q estava ja tirada...???????? #eagorajosé #ui #becomingajedi #ubuntu?? Tem problema que é ate bom de ter né?????? #gratidao???????????? ??sampa Uma foto publicada por Luana Piovani (@luapio) em Ago 19, 2016 às 4:28 PDT

No entanto, Pedro Scooby não deve estar lendo as frases, pois Luana o excluiu de todas as suas redes sociais. A atriz teria ficado revoltada depois que o surfista fez um verdadeiro desabafo no Instagram.

"Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Esse sou eu: Pedro do mar, da vida, dos filhos, dos amigos, da família, do amor. Se tornar uma pessoa pública às vezes coloca na nossa frente coisas que nem sabíamos que existiam. A minha vida, como as de todos vocês, tem altos e baixos, momentos felizes, momentos tristes, novas etapas, fases difíceis, mudanças e consequências de nossos atos. Sentimentos podem mudar, vontades e desejos também. E que atire a primeira pedra quem nunca mudou. Aliás, a mudança não é a chave da evolução?", escreveu o ex-marido de Luana Piovani.

As fotos do casal ainda estão nas redes sociais, mas a imagem onde Luana aparecia no perfil com o marido e os filhos foi trocada.

A atriz decidiu se mudar para São Paulo junto com seus filhos após assumir uma crise no casamento com o surfista. Luana e os filhos deixaram o casarão que morava com sua família no Rio de Janeiro para passar uma temporada com seus pais em São Paulo.

Os filhos gêmeos, Bem e Liz, vão ficar com a atriz, e o mais velho, Dom, de 4 anos, vai se dividir entre o Rio e São Paulo por causa da escola.

A atriz acredita que morar em São Paulo nesse momento será mais fácil por conta das gravações do longa "O homem perfeito".