Luana Piovani publica vídeo em apoio a Jennifer Aniston; assista

Luana Piovani tem três filhos com o surfista Pedro Scooby Foto: Reprodução

Luana Piovani publicou em seu Facebook um vídeo em apoio a Jennifer Aniston, que disse não estar grávida, mas de saco cheio do assédio a sua vida privada. A atriz foi motivada a postar após ser convidada a dar uma entrevista sobre o assunto, mas não sabia se sua fala seria publicada por ser polêmica.

Na opinião de Luana, o que a indústria da moda e da beleza faz é uma falta de respeito com as mulheres, pois as modelos são sempre exceções. "As pessoas são normais, 10% são pessoas perfeitas, desenhadas por Deus", disse, em referência às topmodels.

A sugestão da atriz no vídeo foi que as publicações de moda e beleza comecem fazer ensaios com pessoas comuns. "A culpa é de vocês [indústria da moda], que pegam essas meninas, modelos, maravilhosas, deusas, e vendem como ícone", opinou.

Veja o vídeo: