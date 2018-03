Luana Piovani exclui Pedro Scooby após desabafo do marido

Foto: Reprodução / Instagram

A ideia de que Luana Piovani estaria se separando de seu marido, Pedro Scooby, vem ganhando cada vez mais força. De acordo com a coluna Retratos da Vida, a atriz teria se revoltado após ler um desabafo do surfista feito através de redes sociais.

"Afinal, sair à noite é normal, dar um tempo é normal, restabelecer um relacionamento é normal, separar é normal, trabalhar é normal. Se nunca faltar amor, respeito e consideração, nunca vai dar errado. E isso aqui tem de sobra. Julgar o outro sem saber o que de fato se passa dentro de uma situação é injusto, machuca e tira o que de mais lindo nós temos no mundo, o amor ao próximo", escreveu.

Pedro também fez outras reflexões e indagações a respeito de sua vida pessoal: "Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Esse sou eu: Pedro do mar, dos filhos, dos amigos, da família e do amor. Se tornar uma pessoa pública às vezes coloca coisas na nossa frente que nem sabíamos que existiam. A minha vida, como a de todos vocês, tem altos e baixos, momentos felizes, tristes, novas etapas, fases difíceis, mudanças e consequências de nossos atos. Sentimentos podem mudar, vontade e desejos também. E que atire a primeira pedra quem nunca mudou. Aliás, a mudança não é a chave da evolução?".

As fotos do casal ainda permanecem nas redes sociais, mas a imagem onde Luana aparecia no perfil, com o marido, foi trocada.

Após assumir uma crise em seu casamento, Luana resolveu mudar-se para São Paulo junto com seus filhos, para passar uma temporada com seus pais. Bem e Liz, seus filhos mais novos, ficarão com ela, enquanto Dom, 4, se dividirá entre Rio e São Paulo por conta da escola. Ela ressalta que morar em São Paulo será mais fácil por conta das gravações do longa O Homem Perfeito, das quais participa.

Scooby também deixou a casa onde o casal morava e está novamente no apartamento de seus pais.

Na última segunda, 15, Luana fez uma postagem de Dia dos Pais, mas em nenhum momento citou Scooby, assim como ocorreu em seu aniversário.