Luana Piovani é a nova loira do 'Tchan'? Assista ao vídeo

Além de atriz, Luana Piovani se mostra uma ótima dançarina Foto: Bang Showbiz

A atriz Luana Piovani postou nesta sexta-feira, 18, um vídeo no Instagram no qual está dançando a música 'A nova loira do Tchan' durante festa de aniversário da humorista Dani Calabresa. Cumpadre Washington e Fábio Porchat aparecem dançando e cantando e a aniversariante chega a dar um tapinha na bunda da atriz. Luana leva jeito para o cargo de dançarina do 'Tchan', mas por enquanto o samba é apenas por diversão.