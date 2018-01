Luana Piovani diz que colocou silicone porque os filhos 'estragaram' seus peitos

Convidada do próximo Programa do Porchat, Luana Piovani comentou sua decisão de colocar silicone após ter filhos Foto: Edu Moraes/Rede Record

Luana Piovani chegou aos 40 anos linda e polêmica. No Programa do Porchat que vai ao ar nesta quarta-feira, 2 de novembro, a atriz comentou sua relação com o surfista Pedro Scooby, seu ensaio para a revista Playboy e a decisão de fazer cirurgia plástica nos seios.

"Tinha peitos bons, mas os meninos (meus filhos) comeram tudo. Ficou baixo-astral, aí coloquei silicone", diz. Ela afirma que a decisão não tem nada a ver com a separação do surfista Pedro Scooby, com quem foi casada por cinco anos: "Foi uma infeliz coincidência". O fim do relacionamento "foi um desacerto de código".

As brigas que compra na internet quando criticam suas opiniões também foram assunto na entrevista. "Não me incomoda mais tanto. Trabalho desde os 14 anos, fui protagonista aos 16 e fiz análise até os 35. Hoje em dia, pondero mais. Ter filho faz com que a gente se incomode menos. Saio realmente do prumo se escreverem algo relacionado aos meus filhos", diz.

Ela ainda contou por que decidiu posar para a revista Playboy este ano: "Não fiz 'Playboy' antes porque não pagavam uma grana bacana e exigiam que a mulher ficasse de quatro. Fiz questão de fazer esta nova 'Playboy', pois (as decisões das fotos) estava tudo na mão da mulher".

O Programa do Porchat é exibido na Record, às 00h15.