Luana Piovani detona críticas no Instagram a seu look

Roupas de Luana não agradaram a todos Foto: Instagram/Reprodução

Luana Piovani não gostou de críticas que recebeu em uma publicação que ela fez no Instagram nesta quinta-feira, 23. A artista, acompanhada de seu marido, Pedro Scooby, se produziu para ir ao Prêmio da Música Brasileira, mas parte de seus seguidores não aprovaram a combinação de seu vestido com um casaco. Desbocada como sempre, a atriz retrucou sem meias palavras. Veja abaixo o comentário de Luana na íntegra e a postagem na rede social:

Queridos todos, vamos a aula que ja assumi esse karma da catequisaçao( eu podia ta matanu, robanu, enchendo o koo de dinheiro anunciando qquer merda p vcs mas to catequisanu)o vestido é tie-die bordado preto e amarelo( se eu disser preto e lima talvez achem que é de comer) e o casaco é de plumas( pena tem no koo sujo das bruaca que se emperequetam pra ir pra boteco nesse rj). O casaco nao poderia "ornar" ( nao uso essa palavra desde q saí de Jaboticabal mas) pq senao eu ia parecer criança vestida pela mae. É inverno, ta um puta frio, nada mais relevante. AA make tem que ser muito tosco pra achar que ta pesada????Pele de pessego, maças saudaveis e gloss leve porem presente.Agora, claro que apesar da minha roupa estar deusa e estar toda correta, vcs podem nao gostar, afinal koo cada um tem o seu e gosto tambem. O que importa é que eu estava linda, só fui elogiada, todos babaram no meu casaco ryco, nada obvio e super chic. Morram todas de mini saia, sapato plataforma, decotadas, make over e perfume doce.??????aula encerrada.??@estelamilanez sera q você ja se deu conta, enquanto se curti no espelho, o quanto você parece um filhote de ave d rapina?? Repara bem... Pesada é sua expressao fia e sua energia