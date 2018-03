Luana Piovani desabafa em vídeo sobre boatos envolvendo seu casamento

Foto: Reprodução / Facebook

A atriz Luana Piovani fez uma transmissão ao vivo em seu Facebook falando a respeito dos boatos de que teria terminado seu casamento com Pedro Scooby, nesta terça, 2.

"Casamento é pros fortes, gente. Não dá pra você querer ficar a vida toda com uma pessoa e achar que do jeito que era no namoro, você vai se manter. É por isso que de tempos em tempos, senta-se e organiza-se. Onde é que você tá fraco, que quer que eu te ajude? É isso o casamento, uma união", desabafou.

Ela também falou sobre sua aparência, o relacionamento com os filhos, seus próximos trabalhos, respondeu perguntas dos fãs e cantarolou algumas de suas músicas favoritas. "Não amada, não vou fazer novela não. Ninguém me convidou, eu não vou fazer", respondeu a uma internauta que questionou sobre seu retorno à TV.

Luana também se mostrou animada para a comemoração de seu próximo aniversário: "A minha festinha de 40 anos vai ser um bafo. Ai meu deus, quem vai me segurar? Alguém bota coleira na Luana. que essa festa vai ser boa demais!".

Confira o vídeo abaixo: