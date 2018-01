Luana Piovani conta que escola não deixou seu filho participar de festa de Dia das Mães só com o pai

Luana Piovani desabafou sobre escola do filho, que não permitiu que ele se apresentasse sem a presença da mãe. Foto: Iara Morselli/ESTADÃO

Na última quinta-feira, 25, Luana Piovani publicou alguns vídeos em seu Stories do Instagram para desabafar sobre a escola de seu filho, Dom. A atriz explicou que no dia anterior houve um evento para comemorar o Dia das Mães no colégio, mas o filho não pôde participar porque Luana não estava presente.

"Eu não estou sabendo lidar com a escola do meu filho, que marcou uma comemoração do Dia das Mães numa quarta-feira, duas semanas depois do Dia das Mães, às 16h. Mas isso não é nada, porque sabe o que aconteceu? Eu falei: 'Amor, vai lá por favor, para ele ter alguém para assisti-lo, e eu vou tentar sair a tempo para pegar o que conseguir'", contou no primeiro vídeo.

E continuou, falando que, por conta de um compromisso profissional, passou o dia fora. "Eu fiz das tripas coração, tinha acordado às 4h30 da manhã para filmar, mas consegui. Aí, chegando na porta do colégio, às 16h32, o Pedro me liga dizendo que não deixaram o Dom participar da apresentação porque a mãe dele não estaria presente. O pai não conta. Tem que ser mãe do jeito que eles definem mãe", falou.

Luana falou que não foi na escola reclamar, mas deixou claro que achou um absurdo a atitude do colégio, principalmente por ter uma mensalidade cara. "Imagina a frustração do meu filho, do meu marido, minha. Hoje assinei o cheque para pagar a mensalidade da escola, R$ 3.500. Agora você me diz se faz algum sentido uma escola que tem uma definição tão sem nexo para pai e mãe. Não pode uma avó, uma madrinha. Eu não fui lá e fiz um escândalo porque estava exausta. Isso sem falar que poderia haver uma criança filha de um casal gay, qual o problema? Por que um pai não pode representar alguém que se ama? Que vergonha, que preconceituosos, que caretas", finalizou Luana.