Luan Santana homenageia Chapecoense em show

Foto: Divulgação/Globo

O acidente aéreo que envolveu a equipe da Chapecoense e jornalistas na última terça-feira, 29, na Colômbia, trouxe à tona a compaixão no País todo. Os artistas não ficaram de lado e muitos deles homenagearam os que perderam suas vidas na tragédia.

Luan Santana foi um deles. O cantor vestiu a camisa do time em sua apresentação no evento Garota VIP em São Paulo, na noite de sábado, 3. "#FORÇACHAPE a energia do Garota Vip em São Paulo emanando pro mundo inteiro, até chegar no céu", escreveu no Instagram, na legenda do vídeo em que canta a música Noites Traiçoeiras, conhecida pelas interpretações de Anjos de Resgate e Padre Marcelo Rossi.

Veja: