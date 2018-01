Luan Santana exige 50 cuecas azuis no camarim para fazer show em São Paulo

Foto: Reprodução/Instagram

Luan Santana chocou os organizadores da sua nova turnê ao exigir, entre outras coisas, 50 cuecas azuis em seu camarim.

O pedido do cantor foi efeito para os contratantes da turnê A Caixa, que estreia no próximo sábado, 21, no Espaço das Américas, em São Paulo.

De acordo com o colunista Leo Dias, além das 50 cuecas azuis - que ninguém soube explica o motivo - Luan ainda pediu 99 pares de chinelos, 201 toalhas brancas, 19 flautas e 48 repelentes.

E pelo visto Luan gosta mesmo de roupa íntima. Durante uma entrevista para a revista Playboy, o cantor revelou recentemente que guarda mais de 6 mil calcinhas, inclusive as usadas, que suas admiradoras jogam no palco durante seus shows.

"Eu guardo tudo, mesmo as usadas. Tenho um aquário no meu escritório com umas 6 mil calcinhas de todos os tamanhos", disse à publicação.

O astro ainda contou que usava calça modelo feminino para ressaltar os contornos de seu corpo, uma dica de um de seus colegas do ramo sertanejo.

"O Fernandinho (da dupla com Sorocaba) me passou a dica pra comprar o modelo feminino. Era apertado pra c%$#!", admitiu.