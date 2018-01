Luan Santana e Jade Magalhães reatam namoro

Foto: Reprodução/Instagram Luan Santana

Este ano tem sido de muitos términos, mas também juntou alguns casais que ainda nos dão esperança no amor. Luan Santana e Jade Magalhães, por exemplo, voltaram.

O colunista Léo Dias, do jornal O Dia, publicou nesta quarta-feira, 29, fotos do casal junto no show de Maiara e Maraísa.

Eles ficaram juntos entre 2012 e 2013, mas reataram e terminaram mais uma vez este ano. Será que agora vai?