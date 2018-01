Luan Santana e Anitta lançam clipe juntos; Assista

Anitta e Luan Santana lançam clipe juntos. Foto: Reprodução/YouTube

Depois de muita espera, saiu o clipe de RG, música de Luan Santana em parceria com a Anitta.

No vídeo, os dois aparecem em um ensaio informal no início, com direito a erros de gravação e vozes desafinadas. Depois, os dois aparecem num grande estúdio iluminado cantando a música.

Os fãs ficaram muito felizes com o clipe, e o nome da música foi o tópico mais comentado no Twitter Brasil. Assista ao clipe:

Fique com uma pessoa que te olha como luan olha pra anitta #RGLuanFtAnitta pic.twitter.com/L0ftQFgFc3 — : pedroneto ‹з (@Fas_LuanSantana) 7 de dezembro de 2016