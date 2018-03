'Louro José' deleta perfil no Instagram após tatuar o rosto de sua mulher

Foto: Reprodução/Facebook

Tom Veiga, manipulador e intérprete do boneco Louro José, do programa Mais Você, deletou seu perfil no Instagram. A saída da rede social aconteceu logo após publicar uma foto de sua mais recente tatuagem em homenagem à sua mulher, Alê Veiga - que escreveu um comentário nada simpático na foto.

Sabe-se que na Globo existe uma grande preocupação de como seus funcionários se comportam e se expõem nas redes sociais. Qualquer publicação que gere ruído, a emissora intervém e dá um puxão de orelha, independente do cargo ou relevância do 'infrator'.

No caso de Tom, partiu dele a decisão de deletar seu perfil na rede social. Mas ele não foi poupado de uma dura da direção da emissora, que lhe pediu para deletar a foto em que exibia a nova tatuagem e também para 'controlar' as reações tempestivas de sua mulher. Ale Veiga segue com a conta ativa no Instagram, mas deixou sua página com acesso restrito.

Na semana passada, Tom exibiu orgulhoso a tatuagem em homenagem a Alê. Ela fez questão de deixar claro que não gostou do desenho e que se sentiu desrespeitada.

Foto: Reprodução/Instagram

"Odiei!!!! Eu já tinha pedido pra vc não fazer tattoo de 'Catrina' com meu rosto. Vc tem direito de gostar e querer tatuar isso, mas com outro rosto, uma personagem, sei lá. Respeito a cultura mexicana, mas eu não cultuo a morte. Se eu soubesse que as fotos que vc pediu hoje fosse pra isso, tinha escolhido qualquer uma, não as que eu mais gostava, como vc pediu. NÃO GOSTEI!!!!", escreveu Ale.

"La Catrina" é a representação humorística de um esqueleto de uma dama da alta sociedade mexicana, muito popular na Festa do Dia dos Mortos, muito tradicional no México. Veiga não se manifestou na publicação depois do comentários, mas muitos de seus seguidores criticaram Alê pela atitude - outros, porém, apenas riram da situação.