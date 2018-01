Louis Walsh sobre One Direction: 'Todos eles acham que vão ser estrelas solo, mas não vão'

Louis Walsh palpita sobre futuro de One Direction. Foto: Divulgação | Reprodução

O jurado do X-Factor britânico, Louis Walsh, já deixou claro que não é muito fã do One Direction. Recentemente, porém, ele deu declarações rudes sobres os meninos à revist Event Magazine.

"Muito dinheiro, muito sucesso, muito rápido. Simon Cowell criou monstros e é isso. Todos eles acham que vão ser estrelas solo. Eles não vão. Apenas Harry. É isso”, disse o jurado.

Ele ainda palpitou sobre o futuro da banda: “Então eles vão se arrepender de terem se separado e será tarde demais porque já existirá outra boyband. É o que sempre acontece com boybands”, finalizou.