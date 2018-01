Louis Tomlinson não esperava ser pai jovem

Reprodução/Independent UK Foto:

Louis Tomlinson, um dos integrantes do One Direction, revelou que não imaginava que seria pai tão jovem. Em janeiro deste ano, sua ex-namorada Briana Jungwirth deu à luz a seu filho Freddie. O cantor tem 24 anos.

"Não achava que teria um filho nessa idade, mas é incrível", disse Tomlinson no programa America's Got Talent. "Ele pode fazer qualquer coisa que ele queira fazer. Ele pode tentar esporte e, se isso não funcionar, fazer música!", completou.

E apesar de Louis estar desfrutando da paternidade, atualmente ele se encontra envolvido em uma batalha sobre a custódia de Freddie com Briana. Ele entrou com um pedido de custódia legal e física conjunta do bebê recentemente após Briana começar a ser "inconsistente em permitir acesso a Freddie".

Louis e Briana tinham chegado a um acordo de custódia temporária em fevereiro, o que permitia a ele ver Freddie por várias horas cada vez sem visitas durante a noite, mas Louis quer ter mais acesso ao bebê, de seis meses de idade.

Ele também pediu que ele e Briana obtenham o mesmo tempo com seu filho, que atualmente vive com Briana em uma casa alugada de US$ 1 milhão em Calabasas, paga por Louis.

Fontes alegaram que Briana tinha limitado o acesso a Freddie, porque ela não queria que seu filho ficasse ao redor da nova namorada de Louis, Danielle Campbell.