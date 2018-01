Louis Tomlinson irá jogar partida de futebol beneficente em prol da Unicef

Foto: Divulgação

Louis Tomlinson se juntou ao line-up do evento Soccer Aid.

O cantor do One Direction - que já jogou por seu clube local Doncaster Rovers em uma base sem contrato em 2013 - vai jogar pela Inglaterra contra a equipe do Resto do Mundo na partida de futebol beneficente em prol da Unicef em 5 de junho, no estádio Old Trafford, em Manchester.

Ele disse: "Estou realmente animado para jogar no evento Soccer Aid deste ano. A Unicef como uma instituição de caridade e seus trabalhadores continuam a me surpreender, e ajudar mesmo nesta maneira pequena é um privilégio".

Louis irá se juntar a Olly Murs, Marvin Humes, Mark Wright, Paddy McGuinness, Jack Whitehall, John Bishop, Ben Shephard, Jonathan Wilkes e Jamie Theakston na equipe, que contará com Robbie Williams como assistente técnico.

Soccer Aid foi fundado por Robbie e Jonathan e já angariou 17 milhões de libras para a Unicef.

Michael Sheen será o capitão do time do Resto do Mundo, que contará com Gordon Ramsay e Rickie Haywood-Williams.

Louis está sempre envolvido em trabalhos de caridade e, no ano passado, ele organizou o baile de caridade Believe in Magic para arrecadar dinheiro para crianças com doenças terminais.

Ele também doou pessoalmente 2 milhões de libras para a causa.

