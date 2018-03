Louis Tomlinson e Simon Cowell vão lançar novo grupo feminino

Foto: Reprodução/Instagram

Simon Cowell e Louis Tomlinson vão lançar uma nova banda feminina juntos, de acordo com o jornal The Sun. O cantor, que montou sua própria gravadora sob a Sony, está trabalhando junto ao magnata da música para lançar essas artistas até o final de 2016.

"Acabei de assinar um acordo envolvendo nós dois como uma ramificação de uma gravadora. Ele tem um novo artista que vai ser lançado este ano. Espero que sejam incríveis", disse Cowell ao jornal. Segundo ele, a ideia foi de Tomlinson: "Eu tenho instintos fantásticos. Ele me contou sobre esta ideia há cerca de um ano ou 18 meses atrás. Ele ficou preso a isso".

O produtor ainda disse que incentivou Harry Styles, também do One Direction, a assinar contrato solo com a gravadora Columbia. "Não vou entrar em pormenores técnicos, mas foi um negócio que nós encorajamos", disse.

Embora Simon não tenha confirmado o valor, o jornal Hits Daily Double relatou anteriormente que o contrato de três álbuns solos de Harry vale US$ 80 milhões. O jovem astro está filmando seu primeiro filme de Hollywood, após garantir um papel em Dunkirk, de Christopher Nolan.

Enquanto isso, Liam Payne, 22, e Niall Horan, 22, demais integrantes do One Direction, também estão definidos para emplacar uma carreira solo depois que Liam assinou um acordo com a Capitol Records, do Reino Unido, enquanto espera-se que Niall assine um contrato com a Syco nas próximas semanas.