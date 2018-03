Louis Tomlinson, do One Direction, entra com pedido de guarda conjunta do filho

Foto: Reprodução/Twitter

Louis Tomlinson entrou com pedido de guarda conjunta de seu filho. O cantor do One Direction se tornou pai do pequeno Freddie Reign em janeiro, fruto de seu relacionamento com a ex-namorada Briana Jungwirth. O problema, segundo o site TMZ, é que a moça tem restringido o contato do artista ao filho.

Louis e Briana tinham chegado a um acordo de custódia temporária em fevereiro, mas Louis quer ter mais acesso ao bebê, de cinco meses de vida.

Ele também pediu que ele e Briana obtenham o mesmo tempo com seu filho, que atualmente vive com a mãe em uma casa em Calabasas, estimada em US$ 1 milhão, bancada por Louis.

O cantor também estaria atualmente fornecendo US$ 15 mil por mês a Briana, mas esse número pode mudar quando seu caso ficar perante um juiz.

Foi afirmado previamente que Louis tinha sido proibido de pegar seu filho na casa dela depois que seu relacionamento com Briana chegou ao "fundo do poço".

"A relação deles atingiu o fundo do poço. Ele não é bem-vindo na casa de Briana ou da família dela mais. As coisas estão tensas. Agora ele está pegando seu filho em um estacionamento", disse uma fonte.

Rumores deram conta de que Briana teria "ficado gananciosa" e estaria exigindo mais dinheiro, impedindo Louis de visitar Freddie e usando o bebê para conseguir um acordo melhor. Além do mais, Briana também ficou furiosa quando ele apareceu para buscar Freddie acompanhado de sua nova namorada, Danielle Campbell.

A prima de Briana, Ashley Jessica, admitiu recentemente que o relacionamento de Louis e Danielle - que começou enquanto Briana estava grávida - havia "ferido" a família deles.

"Sim, ele nos machucou. Mas a vida é a vida. Quero dizer, sentimentos são sentimentos e você não pode fazer nada sobre isso. Você ama quem você ama - é apenas um mau momento", disse.