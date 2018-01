Lottie Moss acha a preparação de modelo 'um mimo'

Lottie segue os passos da irmã, Kate Moss Foto: Bang Showbiz

Lottie Moss acha estranho fazer escova e maquiagem tudo de uma vez. A modelo de 18 anos, irmã da icônica supermodelo Kate, 42, admitiu que gosta de ser mimada para comparecer aos eventos. A jovem acha exagerado ter tudo feito ao mesmo tempo, mas acha que esse processo lhe dê tempo para relaxar antes do tapete vermelho.

Em conversa para a Miss Vogue online sobre os cuidados de make-up, ela disse: "É realmente bom ser mimada, mas é meio estranho quando tudo - cabelo, maquiagem, manicure e pedicure - acontecem de uma única vez. São os 10 minutos para relaxar antes da loucura começar".

"Estar no tapete vermelho é uma experiência incomum e surreal. Eu tento ficar calma o máximo que posso, mas realmente fico constrangida. Eu não sei como algumas celebridades aparentam compostas".

Entretanto, Lottie, que está se preparando para suas provas na semana que vem, revelou que é importante para ela manter equilíbrio entre a carreira de modelo e os estudos e se sente vivendo em dois mundos, como o personagem de Miley Cyrus na Disney, Hannah Montana.

"É importante que eu controle a escola e a carreira de modelo. Eu consigo manejar meus estudos em qualquer trabalho que eu tenha. Minhas provas começam semana que vem! Às vezes eu me sinto vivendo em dois mundos. Em um minuto sou uma representante da Dior em Cannes e no próximo, uma estudante em uma sala em Sussex. Eu me sinto como Hannah Montana", comparou.

Lottie - que assinou contrato com a agência de modelos Storm - revelou que Grace Kelly é seu ícone de estilo, assim como Blake Lively.

"Minha musa seria Grace Kelly - ela era muito elegante. Eu acho que Blake Lively está sempre incrível. Cada vestido que ela usa no tapete vermelho sempre é maravilhoso", opinou.