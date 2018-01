Lorena Improta anuncia saída do 'Domingão do Faustão'

Lorena Improta, dançarina do Faustão Foto: Instagram.com/loreimprota

O último domingo, 23, foi o penúltimo de Lorena Improta como bailarina do Domingão do Faustão. Ela anunciou a saída do corpo de balé do programa pelo Instagram e disse que "foi uma decisão muito difícil, mas, necessária".

Leia também: Léo Santana e Lorena Improta ficam noivos após seis meses de namoro

Segundo ela, cuidar da mãe, que está com problemas de saúde, é o motivo de sua saída. Em junho, Lorena pediu licença do programa para se dedicar a isso.

"Quem me acompanha sabe que em junho tirei férias para cuidar da minha mãe que estava com alguns problemas de saúde, só que mesmo depois desse tempo, ainda percebo que ela precisa de mim por perto. Sou filha única e minha família estará sempre em primeiro lugar. Ela está bem, se recuperando", afirmou.

Na publicação, ela agradece pelo tempo que ficou no programa e diz que vai focar em projetos pessoais. "A minha história aqui foi linda e me acrescentou em muita coisa. Sou muito grata a tudo o que vivi aqui. Agora, é hora também de iniciar uma nova fase profissional com o @showdalore e tantos outros novos projetos bacanas que estou preparando para vocês", escreveu.