Lorde explica comentário envolvendo banheira e Whitney Houston

A cantora Lorde. Foto: Andrew Kelly / Reuters

A cantora neozelandesa Lorde acabou se envolvendo em polêmica por causa de um simples comentário feito em uma foto de sua banheira.

"And I will always love you (E eu sempre vou te amar, em tradução livre)", escreveu ela, citando a letra da música mais conhecida de Whitney Houston.

Porém, a postagem foi vista por muitos de seus seguidores como uma piada de mal gosto por um motivo: Houston morreu afogada em uma banheira, em 2012.

Após a repercussão, Lorde utilizou os stories de seu Instagram para justificar seu lado e pedir desculpas: "A frase escolhida foi extremamente, extremamente infeliz. Peço desculpas para qualquer um que tenha se ofendido - eu não havia colocado as coisas juntas, estava apenas animada para tomar um banho."

"Sou uma idiota. Amo a Whitney Houston para sempre. Me desculpem de novo", finalizou.

Confira abaixo a publicação original, que foi deletada pela cantora, e algumas reações:

This is disgusting idk how people find it funny. Whitney was a legend. she was amazing. she was a queen. she was a strong black woman. I like lorde but this is truly disgusting pic.twitter.com/B5cR3tolaU — black female (@privsari) 6 de abril de 2018

lorde’s manager to her bathroom door pic.twitter.com/tIONMNsuvh — luke (@HausOfLucas) 6 de abril de 2018

A LORDE POSTOU UMA FOTO DE UMA BANHEIRA NO INSTAGRAM COM A LEGENDA I WILL ALWAYS LOVE YOU ACHO QUE ELA NÃO SABE QUE A WHITNEY HOUSTON MORREU DENTRO DE UMA BANHEIRA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — eduardo (@variousaints) 6 de abril de 2018

a Lorde postou a foto de uma banheira com uma musica da whitney houston (que morreu numa banheira depois de usar dorgas mas a Lorde nem sabia) e agora ta td mundo PUTO com a menina falando que ela propositalmente quis ofender as pessoas ?? eh por isso q nao tomo banho — lixo espacial (@perolanavarr) 6 de abril de 2018

a lorde postou uma foto de uma banheira no insta e a legenda é uma letra da whitney pic.twitter.com/42gh5jo8Hl — (@versanges) 6 de abril de 2018