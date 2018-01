Longe da folia, Marina Ruy Barbosa e Grazi Massafera se encontram em Milão

Bastidores do Women's Fashion Show, em Milão Foto: https://www.instagram.com/marinaruybarbosa/?hl=en

Marina Ruy Barbosa e Grazi Massafera não poderão aproveitar a folia de carnaval em 2017. Mas por um bom motivo: elas vão representar o Brasil no Women's Fashion Show, que acontece em Milão, na Itália, neste domingo, 26.

Junto com a it-girl Helena Bordon, as atrizes foram selecionadas para desfilar a nova coleção da Dolce & Gabbana. No último sábado, 25, uma foto em que aparecem juntas, durante ensaio para o evento, foi postada no Instagram por Marina, que escreveu: "Representando o Brasil". A imagem tem mais de 200 mil curtidas.