Lollapalooza Colômbia é cancelado após Rihanna desistir de apresentação

Rihanna teria se precavido por causa do zika vírus Foto: Bang Showbiz

A primeira edição do Lollapalooza Colômbia foi cancelada após Rihanna ter desistido do participar do evento. O diário chileno La Tercera afirma que a cantora de 28 anos seria a grande atração do evento de dois dias em Bogotá, em setembro deste ano, mas recentemente teria desistido de sua passagem pela América Latina por causa do vírus zika e os organizadores tiveram cancelar o evento inteiro, porque não conseguiram achar alguém tão bom para entrar no lugar de Rihanna.

Uma nota no site oficial do festival avisou: "Após o cancelamento da principal artista horas antes do anúncio no line-up e a dificuldade de encontrar alguém de peso para substituí-la, os organizadores do festival foram obrigados a cancelar o primeiro Lollapalooza Colômbia. Os organizadores expressam seu profundo apreço por todos os fãs que apoiaram o festival desde que foi anunciado, assim como os patrocinadores e os parceiros de mídia".

Lana Del Rey, Disclosure, Wiz Khalifa e The Chainsmokers já estavam confirmados no evento. Depois do Brasil, Colômbia possui o maior índice de casos do vírus zika, que é transmitida por mosquitos e causa desordem no sistema nervoso.