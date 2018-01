Live-action 'Barbie' com Anne Hathaway é adiado

A atriz Anne Hathaway. Foto: Kevork Djansezian/Reuters

O filme live-action Barbie, sobre a boneca homônima, estrelado por Anne Hathaway, tinha estreia prevista para agosto de 2018, mas foi adiado para maio de 2020. A informação foi dada pelo estúdio Sony nesta terça-feira, 23.

A comediante Amy Schumer era cotada para o papel incialmente, mas desistiu por incompatibildade da agenda. Quem dirige o longa é Alethea Jones, e o roteiro escrito por Hillary Winston sofreu algumas alterações de Amy.

O estúdio Sony anunciou também novas datas para outros filmes. O longa de terror Slender Man, baseado em um meme da Internet, foi adiado para final de agosto. A data de estreia de Garota na Teia da Aranha, com Claire Foy, que interpreta a rainha Elizabeth no seriado The Crown, foi alterada para 9 de novembro.