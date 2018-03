Lisa Marie Presley pede divórcio do quarto marido

Lisa Marie Presley já foi casada três outras vezes Foto: Reuters

Lisa Marie Presley entrou com pedido de divórcio do seu quarto marido, o músico Michael Lockwood. A ação foi protocolada no dia 13 deste mês e cita "diferenças irreconciliáveis" como justificativa. "Eles não estão tentando resolver os problemas para ficar juntos. Para ela acabou", disse o advogado da filha de Elvis, Ronald Litz, em entrevista ao site da revista People.

O representante de Lisa Marie alegou questões monetárias e de atenção às filhas como a maior razão do fim do casamento. "Ele, aparentemente, estava à frente da gestão dos bens dela durante o casamento e não fez algumas coisas que devia ter feito. Ele tirou vantagem dela", afirmou.

Lisa espera conseguir a guarda das gêmeas Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love, de sete anos. "Há alguns problemas quanto a ele ser um bom pai", alega Litz. Aos 48 anos, a filha de Elvis Presley já foi anteriormente casada com Michael Jackson, Nicolas Cage e Danny Keough, este que teve com ela um filho, Ben, e uma filha, a atriz Riley Keough.