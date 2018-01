Lírio Parisotto afirma que Luiza Brunet é 'muito agressiva' e se diz vítima

Luiza Brunet e Lírio Parisotto Foto: Luciana Prezia

Acusado de espancar Luiza Brunet, Lírio Parisotto utilizou o Instagram para se defender. Ele alega que a modelo é "muito agressiva" e publicou um relato no qual ele supostamente foi vítima de agressão dela e teve de tomar dez pontos por causa de um ferimento sofrido após briga.

"Este é o depoimento de uma das 10 testemunhas que assistiram a violência da LB. Isto resultou em um ferimento que precisou de 10 pontos no hospital. Cuidado com os prejulgamentos, ela é muito agressiva. Criatura hipócrita. Como estou sendo julgado e por incrível que pareça condenado sem saber do que se trata, aí está o depoimento de uma testemunha. Há quem adora se fazer de vítima na mídia, afinal ela é uma queridinha e sabe muito bem utilizá-la. A verdade não tardará. Não julguem antes dos fatos serem esclarecidos que ainda não sei quais são que ela alega, não fui citado em nada. Deus me dê força e me proteja. Abraço aos amigos, aos que não me conhecem, peço que aguardem a decisão da Justiça. Sempre fiquei quieto como acho que tem que ser em assuntos desta natureza. Fazer o que se ela resolveu mentir... Sempre tentei me defender desta agressividade da parte dela. Não aceitarei ser tratado como agressor de mulher, que tanto respeito e admiro, quem me conhece sabe, infelizmente quem não me conhece prejulga errado. Desabafo, muita pressão desnecessária", diz a legenda do post.

Lírio também publicou uma foto recente em que ele aparece em Nova York, aparentando estar despreocupado com a situação. Veja os posts abaixo:

Foto: Instagram/Reprodução