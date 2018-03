Lindsay Lohan quer voltar a morar nos EUA após suposto término

A atriz de "Meninas Malvadas", que vive em Londres nos últimos anos estaria pensando em voltar aos EUA, após uma série de brigas com seu recente noivo, Egor Tarabasov, que teria a traído com uma russa.

Foto: Bang Showbiz

Seu ex-segurança particular, Mark Behar, que trabalhou com a ruiva em Nova York dois anos atrás, falou com a revista Heat: "Ela me ligou e disse que voltaria. Ela contou que teve uma briga com Egor por causa de seu jeito festivo e suspeitas de traições. Ela me pediu ajuda com sua transição para os EUA e sua proteção".

O segurança admitiu que Lindsay contou para ela que tinha pego o empresário de 23 anos lhe traindo.

Enquanto isso, informantes afirmam que a atriz teria brigado com seu parceiro após ter demitido seu agente, Hunter Frederick, cuja equipe ajudou a gerenciar as contas de mídia social de Lindsay.

Uma fonte afirmou: "Hunter sabia sobre os problemas entre Egor e Lindsay - todo mundo está a par há meses. Egor queria estar por dentro de toda a comunicação dele, já que ele sentia que fazia parte dos negócios da Lindsay. Ele também não queria que as pessoas soubessem o quão tóxico era o relacionamento deles".