Lindsay Lohan quer que noivo faça terapia

Foto: Divulgação

Depois de uma discussão violenta que envolveu até a polícia, Lindsay Lohan quer que seu noivo, o russo Egor Tarabasov, faça terapia para controlar sua raiva. A atriz alegou, no último final de semana, que ele a estava traindo e, durante a briga, ele teria tentado 'matá-la'.

No entanto, a estrela de 'Meninas Malvadas quer resolver as coisas com ele, então está interessada em que ele obtenha ajuda para lidar com seus problemas.

O representante de Lohan disse ao jornal New York Post: "Lindsay acredita que Egor tem problemas de controle de raiva e ela gostaria que ele fizesse terapia. Ambos querem fazer as coisas darem certo".

No entanto, os amigos estariam preocupados com o "comportamento controlador" de Egor, de 22 anos, sobre a carreira da atriz. Um deles disse: "Egor tomou controle dos negócios dela... Ele é responsável pelas finanças e está controlando os acordos dela, mesmo que ele não tenha nenhuma experiência em Hollywood".

Apesar de todo o drama em público, Lindsay usou seu perfil no Instagram ontem para pedir um pouco de privacidade. Ela escreveu: "Eu gostaria que essas especulações em relação à minha vida pessoal respeitosamente chegassem ao fim. Infelizmente, um assunto privado se tornou mais público do que eu posso controlar e ficaria muito grata se meu noivo e eu pudéssemos discutir nossos problemas por conta própria. Há mais coisas importantes acontecendo no mundo do que nosso relacionamento. Por favor, nos deixe em paz para resolver nossos assuntos pessoais (sic)".

O pedido de privacidade veio depois da explosão de Lindsay nas mídias sociais no domingo, quando ela alegou que o empresário milionário tinha passado a noite com um "prostituta russa", e não voltou para casa.

Ela tuitou: "Acho que eu também era assim aos 23 anos... Tempos de m***a. Muda aos 26, 27 anos. Obrigada por não voltar pra casa hoje à noite, Egor. A fama muda as pessoas. 'Uau, obrigada, noivo com prostituta russa dasha_pa5h (sic)".