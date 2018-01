Lindsay Lohan fornecerá energéticos para refugiados sírios

Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Lindsay Lohan recentemente fez uma viagem humanitária à Turquia, onde visitou refugiados sírios vindos da cidade de Aleppo, devastada pela guerra.

Após seu retorno, porém, ela deu indícios de que pretende continuar sua ajuda, ao firmar uma parceria com a empresa alemã de bebidas energéticas Mintanine, que serão entregues no campo de refugiados.

"Dificilmente há comida e comida. Por isso, neste momento, enviar qualquer coisa é útil. É parte de uma missão da Lindsay para ajudar os refugiados", revelou uma fonte à coluna Page Six do New York Post.

De acordo com o site da empresa, a bebida não possui cafeína, taurina, aspartame ou outros sabores sintéticos, mas sim guaraná natural.

Lindsay estaria empenhada em ajudar os refugiados. "Ela passa tempo interagindo com as crianças, ouvindo e escutando suas histórias. Ela sempre foi apaixonada por crianças, especialmente aquelas afetadas por circunstâncias fora de seu controle", continuou a fonte.

Seus esforços na visita à Turquia chamaram atenção até mesmo do Ministro Adjunto de Esportes e Juventude do país, Abdurrahim Boynukalin, que a elogiou por seu empenho: "O importante é que uma estrela de Hollywood leve este assunto sério ao mundo".