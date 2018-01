Lindsay Lohan faz aulas de russo para melhorar a relação com o namorado

A atriz está aprendendo aprendendo russo, mas sem muito sucesso. Foto: Bang Showbiz

Lindsay Lohan está aprendendo russo, mas as aulas não têm sido tão fáceis quanto ela esperava.

A atriz queria ser capaz de se comunicar melhor com seu noivo, Egor Tarabasov, e com a família dele, por isso tem tido aulas da língua nativa do empresário.

"Você tem que dar pontos para Lindsay por tentar. Ela realmente pensou que seria capaz de fazer isso por causa de sua formação como atriz, mas ela sempre coloca a ordem das palavras errado e seu uso de verbos é abominável", disse uma fonte à revista Heat.

As competências linguísticas da atriz são tão ruins que a família de Egor está tentando melhorar seu inglês em vez disso, para que eles não tenham que ouvir as tentativas frustradas de Linday em sua língua nativa.

"Egor e sua família estavam realmente a encorajando no início, mas depois de alguns meses, eles estão começando a perceber que ela é uma causa perdida. Ouví-la tentando falar russo faz com que seus ouvidos sangrem. Eles encararam isso bem e estão satisfeitos que ela tentou, mas agora os pais de Egor estão aprimorando seu inglês, apenas para que eles possam se comunicar com a futura esposa de seu filho", concluiu a fonte.