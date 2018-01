Lindsay Lohan está fazendo de tudo para lançar 'Meninas Malvadas 2'

Lindsay Lohan está muito interessada numa continuação de 'Meninas Malvadas'. Foto: Reprodução

Para quem espera por uma continuação de Meninas Malvadas, mesmo depois de mais de dez anos do filme, uma boa notícia: Lindsay Lohan está fazendo de tudo para conseguir tirar o segundo filme do papel.

"Eu tenho tentado muito fazer um Meninas Malvadas 2. Mas não depende só de mim. Eu sei que Tina Fey e Lorne Michaels [roteiristas] e todo mundo da Paramount são muito ocupados. Mas eu vou continuar tentando e insistindo com eles até que nós façamos [o filme]", disse Lindsay em entrevista à CNN.

A atriz revelou ao jornal ainda que já escreveu uma parte do roteiro da sequência e já tem em mente alguns artistas que quer convidar para o novo filme. "Eu adoraria ter a atriz Jamie Lee Curtis e Jimmy Fallon no filme. Eu já escrevi um trecho do filme, então eu só preciso de uma resposta", contou.

Além disso, a atriz também falou com a CNN sobre seus trabalhos de caridade assim como seu plano de carreira. Ela disse que espera começar sua própria produtora enquanto continua a voltar para o mundo da atuação em breve.

Lindsay evitou falar sobre sua vida amorosa, que teve episódios polêmicos neste ano, e apenas disse: "Eu aprendi a me amar, e essa foi a coisa mais importante que me aconteceu na vida".