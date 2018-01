Lindsay Lohan diz ao pai que está grávida

Foto: Reprodução / Instagram

Logo após desmanchar seu noivado com o russo Egor Tabarasov, por conta de uma suposta traição e agressõa, Lindsay Lohan pode estar passando por outro momento importante em sua vida: A gravidez.

"Ela me enviou uma mensagem de texto e me contou. Eu não sei [de quantos meses ela está]", contou seu pai, Michael Lohan, em entrevista ao Page Six TV. "Ela me diz que está, e eu não tenho razões para não acreditar nela. Fiquei um pouco ressabiado, mas isso era esperado. Ela está com 30 anos, e quer ter filhos. Ela ama crianças. Teve relacionamentos com pessoas que tinham filhos no passado, e ela era muito próxima a eles. Ela possui um grande instinto maternal", concluiu.

Lindsay foi traída por seu ex-noivo, que teria passado a noite com uma prostituta russa, sem voltar para casa. A polícia de Londres também teve de arrombar a porta da casa da atriz após ela ter acusado seu noivo de tentar matá-la.