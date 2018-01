Lindsay Lohan cancela noivado após ser traída e agredida

Foto: Divulgação/BANG Showbiz

Lindsay Lohan cancelou seu noivado. A atriz e seu noivo, Egor Tarabasov decidiram dar um tempo em seu relacionamento após as alegações de que ele a traiu e foi fisicamente abusivo com ela.

A notícia veio depois que o milionário russo foi visto se mudando do apartamento de Lindsay em Londres.

"Eles estão dando um tempo, ela não queria que ele invadisse seu apartamento, mas ele entrou e levou todas os bens dele", disse uma fonte ao jornal New York Post.

Lindsay teria sofrido ao optar pelo fim do relacionamento, já que ela pensava ter encontrado o amor de sua vida.

"Depois de se mudar para Londres e conhecer Egor, Lindsay sentiu como se tivesse finalmente superado o caos de sua juventude. Ela estava realmente pronta para se estabelecer e começar uma família. Infelizmente, para ela, ela está perdendo muito mais do que apenas um namorado", completou a fonte.

Lindsay usou seu perfil no Instagram no início desta semana para pedir um pouco de privacidade. "Eu apreciaria se essas especulações em relação à minha vida pessoal respeitosamente chegassem ao fim. Infelizmente, um assunto privado se tornou mais público do que eu posso controlar e ficaria muito grata se meu noivo e eu pudéssemos discutir nossos problemas por conta própria. Há mais coisas importantes acontecendo no mundo do que nosso relacionamento. Por favor, nos deixe em paz para resolver nossos assuntos pessoais".

O pedido de privacidade ocorreu depois da explosão de Lindsay nas mídias sociais no domingo, 24, quando ela alegou que o empresário milionário tinha passado a noite com um prostituta russa e não voltou para casa.

"Acho que eu também era assim aos 23 anos... Tempos de m***a. Muda aos 26, 27 anos. Obrigada por não voltar pra casa hoje à noite, Egor. A fama muda as pessoas. 'Uau, obrigada, noivo com prostituta russa", escreveu a atriz.

O drama não terminou por aí. Lindsay teve a porta de sua casa arrombada pela polícia de Londres depois que ela acusou seu noivo de tentar matá-la.