Lindsay Lohan atira telefone do noivo no mar durante discussão

A atriz está aprendendo aprendendo russo, mas sem muito sucesso. Foto: Bang Showbiz

Lindsay Lohan jogou o telefone de seu noivo no mar e acabou provocando uma enorme briga entre o casal.

A atriz ficou furiosa depois de ler uma mensagem de texto no celular de Egor Tarabasov e surpreendeu seus amigos e família - incluindo a mãe do empresário, Elena, com sua reação explosiva.

E Egor rapidamente revidou, jogando uma bebida sobre a estrela, de 30 anos. O casal então brigou antes da equipe de segurança intervir para acalmar a situação.

"Tudo estava bem antes e algo no telefone de Egor deixou Lindsay perturbada. Então eles começaram a gritar um com o outro. Lindsay jogou o telefone dele no mar, ela parecia absolutamente furiosa. A equipe de segurança no clube de praia teve que separá-los e Lindsay foi embora em seu carro, enquanto Egor voltou para a festa", disse uma fonte ao jornal The Sun.

A mãe de Egor não teria ficado impressionada com o incidente, uma vez que ela foi ouvida aconselhando seu filho a acabar com seu romance.

Enquanto representantes da atriz alegaram que a briga foi "toda em tom de brincadeira", Lindsay aparentemente fez referência à situação em sua conta no Instagram.

Good times with good peeps ✌️ Uma foto publicada por Lindsay Lohan (@lindsaylohan) em Jul 11, 2016 às 2:41 PDT

"Apaixonar-se é cansativo... Especialmente quando você é a mulher mais velha e já viu de tudo. Amor é a coisa mais importante no final das contas. Serenidade", escreveu.

Horas depois, a atriz compartilhou uma foto de si mesma e Egor com uma série de emojis de coração, provando que seu romance continua indo de vento em popa.